Carrie Fisher, muito mais do que uma princesa

A pior coisa que pode acontecer na carreira de um ator é ficar marcado por um papel a ponto de não conseguir se desvencilhar dele. Aos 21 anos, Carrie Fisher colocou um longa pijamão branco, enrolou as tranças na lateral da cabeça e numa das primeiras cenas de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (Star Wars, 1977), apareceu se abaixando e escondendo algo num robozinho branco e azul que parecia uma lata de lixo.

Daquele momento em diante, Carrie Fisher se tornou Princesa Leia, papel que a marcaria para sempre, mas que também marcaria toda uma geração. Leia não era a princesa que esperava o príncipe encantado. Se o tal cavaleiro estava se achando, ela ia lá e beijava seu amigo, só para provar que ela podia. Ela era o cérebro da Rebelião, mas também o sarcasmo em pessoa, com tiradas mais certeiras que a mira de Han Solo ou os voos de Luke.

A insegurança da atriz não aparecia na personagem, que se tornou icônica também pelos penteados e pelas roupas - em entrevista recente, ela falou do pânico ao ver o hoje famoso biquíni dourado e também sua satisfação ao matar com as próprias mãos o vilão que a colocou naqueles trajes. Com o tempo, terapia e alguns roteiros, Carrie Fisher fez as pazes com Leia. Não raramente, ela aparecia em séries, filmes ou peças falando de sua vida pessoal ou de projetos profissionais. Ela entendeu seu papel nesta história toda e riu de tudo isso e com tudo isso.

Se tudo isso começou com um pedido de socorro a Obi-Wan Kenobi, a última esperança contra o Lado Negro da Força, terminou agora, mostrando que há, sim, uma nova esperança, por dias menos sombrios, com mulheres que sabem que seu lugar é ela própria quem vai decidir; que sabem falar “Eu te amo” e ouvir “Eu sei” sem perder a pose; e que podem ser chamadas de princesas, pois carregam uma realeza que vem do berço, mas se garante nas guerras do dia a dia - aqui ou em galáxias muito, muito distantes.

Dona de um espírito indomável e um coração gigante, Carrie Fisher definiu o papel da heróina de hoje há mais de uma geração atrás. Sua inovadora e ousada abordagem para a construção da Princesa Leia serviu como uma inspiração de confiança e poder para jovens meninas nos cantos mais distantes do planeta.



Que a Força esteja com você, Carrie, onde quer que esteja.