T2: Trainspotting 2 | Da Frigideira

Lançado no fim de janeiro ser despertar o alarde esperado, T2: Trainspotting 2 vai ter sua sessão de gala no 67º Festival de Berlim nesta sexta, onde passa fora de competição, e o longa já foi exibido à imprensa na Berlinale - dividindo opiniões.

Danny Boyle revisita o cult de 1996 sobre heroína, vazio existencial e consumismo e mantém os três pilares nesta continuação, baseada no livro Pornô e em outros escritos de Irvine Welsh. Gargalhadas contínuas de parte da plateia celebravam o fato de o reencontro de Renton (Ewan McGregor) com seus parceiros de agulha e de porre ser ainda mais divertido que o filme de 1996. Já a frieza e a sisudez com que a outra parcela do público encarou a estética videoclipada de Boyle demonstravam que a estrutura dramatúrgica daquele balanço geracional - centrada em uma maracutaia envolvendo Renton e uma jovem búlgara - parece não impactar tanto quanto certas cenas do primeiro longa, sobretudo a famosa sequência do engatinhar de um bebê durante um transe de heroína de Renton.



Trainspotting 2 começa com Renton tendo uma espécie de parada cardíaca numa esteira de academia. Seu coração dá tilte no momento em que seus colegas de juventude Spud (Ewen Bremner), Simon (Jonny Lee Miller) e o bandidão Franco (Robert Carlyle, o diamante mais reluzente do elenco) estão afogados em fracasso. Sua primeira atitude é deixar sua vidinha em Amsterdã e voar para Edimburgo, onde será recebido por imigrantes eslavas, estranhando tudo à sua volta. Ele vai procurar cada um dos amigos e se mete com eles em uma série de confusões, de novo envolvendo drogas e dinheiro... dos outros.

Tudo isso se passa ao som de Queen, Frankie Goes to Hollywod e Iggy Pop, que embalam uma edição febril, de cortes ligeiros, onde nem sempre se entende com perfeição o que se passa. Mas se ri de tudo. E muito.



Boyle fala com os convidados da Berlinale na tarde de sexta logo após a coletiva de imprensa do filme brasileiro Vazante, de Daniela Thomas, descrito como uma espécie de mistura da estética da cineasta argentina Lucrecia Martel (de O Pântano) com a obra sociológica de Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala. Nada se sabe sobre a trama do filme, que aborda a escravidão no Brasil.

Originalmente, Trainspotting 2estrearia em 16 de fevereiro no Brasil, mas foi adiado e deve ganhar uma nova data de lançamento.

