Debbie Reynolds, atriz e mãe de Carrie Fisher, morre aos 84 anos

Debbie Reynolds, atriz, cantora e mãe de Carrie Fisher, morreu nesta quarta-feira (28) na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 84 anos de idade. Reynolds sofreu um derrame quando estava na casa do filho, Todd Fisher, organizando o funeral da filha, que havia falecido no dia anterior.

Reynolds foi levada às pressas para um hospital mas não sobreviveu. Seu filho Todd disse, falando com a Variety, que Debbie "queria ficar com Carrie."

Aos 16 anos, quando estudava em Burbank, Reynolds ganhou um concurso de beleza, e um contrato com a Warner Bros., e adquiriu um novo prenome. Após ganhar um contrato com a Warner Bros, ela obteve apenas um papel secundário em June Bride de 1948, seu filme de estreia.

Reynolds encontro o estrelato em 1952, quando ela fez o papel de Kathy em Cantando na Chuva (Singin' in the Rain), onde contracenou com Gene Kelly, co-diretor e protagonista do musical. Já em 1955, ela atuou com outro nome grande - Frank Sinatra em Armadilha Amorosa.

Já seu trabalho como a protagonista Molly Brown em A Inconquistável Molly, de 1964, rendeu sua primeira e única indicação ao Oscar. Em 2016, Reynolds foi a vencedora do Jean Hersholt Humanitarian Award, prêmio da Academia para personalidades com contribuições de excepção em causas humanitárias.

No último sábado, Carrie Fisher sofreu um ataque cardíaco em avião que ia do Reino Unido para Los Angeles. A atriz de 60 anos foi levada por paramédicos quando a aeronave chegou em Los Angeles. Os paramédicos precisaram de 15 minutos até recuperar a pulsação da atriz.

