Rogue One faz Star Wars superar James Bond no ranking de franquias mais lucrativas do cinema

O extraordinário desempenho de Rogue One: Uma História Star Wars

na bilheteria mundial fez com que a saga Star Wars superasse os filmes de James Bond no ranking de franquias mais lucrativas do cinema.

De acordo com o site Star Wars News Net, a arrecadação de mais de US$ 600 milhões do filme dirigido por Gareth Edwards fez a série chegar ao faturamento total de US$ 7.075 bilhões, pouco mais que os 26 filmes (sendo 24 oficiais) da franquia do 007.

Star Wars ainda está atrás da série de filmes do universo de Harry Potter (oito filmes com o protagonista interpretado por Daniel Radcliffe e o primeiro de cinco filmes de Animais Fantásticos, lucro total de US$ 8.5 bilhões) e da força absoluta do Universo Cinematográfico Marvel, que alcança um lucro de US$ 10.9 bilhões.

