Guns N' Roses | Biógrafo revela como Axl Rose e Slash se reconciliaram

A reunião de Axl Rose e Slash no Guns N' Roses foi uma das grandes notícias do mundo da música em 2016 e deu origem a turnê mais lucrativa do ano. Agora, começam a surgir as histórias de bastidores sobre esta histórica reconciliação.

Um trecho do livro Last Of The Giants: The True Story of Guns N' Roses, do jornalista Mick Wall, revela que as principais responsáveis pelas pazes foram Meegan Hodges e Erin Everly. Hodges foi namorada de Slash antes do Guns fazer sucesso, e reatou o relacionamento em 2014. Já Erin foi esposa de Axl Rose, e se divorciou do cantor no começo dos anos 1990.

De acordo com o capítulo, publicado por Wall em seu site, tudo começou quando Slash se separou de Perla Hudson, com quem foi casado por 13 anos. Após o divórcio, Slash reatou o relacionamento com Meegan, com quem namorou nos anos 1980. Meegan é uma das melhores amigas de Erin, que também havia voltado a falar com Axl.

Em meados de 2015, Axl e Slash já haviam voltado a se comunicar, ainda que por meio de empresários e advogados. De acordo com o ex-empresário do grupo, Alan Niven, o baixista da formação original Duff McKagan foi o mediador das pazes. Ele já havia voltado a trabalhar com Axl e ajudou o cantor a ver o ponto de vista do guitarrista.

Wall também aponta que saída de DJ Ashba e de Ron "Bumblefoot" Thal também abriram espaço para o retorno de Axl e Duff.

Além de Axl, Slash e Duff, também fazem parte do grupo os músicos Richard Fortus (guitarra), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclados).

A turnê de reconciliação do Guns passou pelo Brasil com show em São Paulo - saiba como foi. O grupo deve retornar ao Brasil este ano para o Rock in Rio.